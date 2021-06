Rapallo cerca il rilancio, ‘Santa’ contesta il logo

Il sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni abbandona la consuete veste diplomatica ed esce allo scoperto sul Secolo: contesta il fatto che sul nuovo logo di Rapallo ci sia la frase “Perla del Tigullio”; titolo che attribuisce alla sola Santa Margherita Ligure. E’ chiaro che Rapallo ha fatto centro e c’è la conferma che la collaborazione tra i Comuni del Tigullio occidentale, svanita da tempo, è andata a farsi benedire (forse complice il clima delle elezioni regionali che hanno avuto una regia in certi casi distruttiva).

Portofino non ha bisogno di brand per farsi conoscere nel mondo perché nonostante periodi bui (caso Vacca Agista) ha saputo rinnovare il richiamo grazie al suo immutato fascino e ad alcune iniziative (concerto Boccelli, Ferrari Portofino) che ora il sindaco Matteo Viacava riesce ad alimentare con nuovi progetti (anche il tunnel) e iniziative come il concorso lirico che ha eco mondiale.

Santa Margherita sembra puntare su iniziative che riguardino i bambini, la cultura, testimonianze storiche come Villa Durazzo; i risultati sembrano però dovuti alla nautica e alla pandemia che ha limitato i viaggi all’estero.

Rapallo è stata non casualmente la città dei trattati perché la sua fama e il suo turismo esclusivamente di élite era europeo. Cercare il rilancio è una logica aspirazione che la giunta di Carlo Bagnasco insegue; con risultati già acquisiti con una cinquantina di milioni in investimenti privati (tra rifacimento del porto Riva e restauro di immobili che le precedenti amministrazioni lasciavano marcire).

I gioielli possono essere costituiti da più perle, il Tigullio occidentale ne conta tre.