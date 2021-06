Rapallo: “Brand e capitolazione delle opposizioni”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo



Il costosissimo e ridicolo “brand” che Rapallo ha coniato ( “Brand” da quando hanno imparato questa parola la ripetono sempre) ci ha messo nel ridicolo anche fuori dal comune. Una figuraccia che potevamo risparmiarci e concentrarci un po’ di più sulla chiusura dei cantieri abbandonati, sulla precarietà dei lavori portuali e il conseguente rischio della perdita dei posti di lavoro, per non parlare dell’indotto. Il tutto con l’aggravante della capitolazione definitiva delle opposizioni (pd e 5stelle) che fanno passare la pratica senza voti contrari. Insomma, far ridere non fa mai male, ma in una fase così delicata e con un prezzo così alto da pagare per tutti i cittadini ci sembra davvero eccessivo. Come i liguri scherzavano con i lombardi dicendo “ciao Milano” ora loro potranno contraccambiare con “hallo Rapallo”, la rivincita.

Andrea Carannante