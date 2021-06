Porto Venere: trasporto via mare a tariffa agevolata ai residenti

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Come negli scorsi anni, per venire incontro alle esigenze degli abitanti della provincia spezzina, gli amministratori della cooperativa Navigazione Golfo dei Poeti hanno confermato l’attivazione di una tariffa agevolata, per questo 2021 estesa a tutti i residenti in provincia, sulle tratte interne al golfo servite dai battelli.

La presentazione del progetto, da parte dei promotori, si è svolta stamane presso la sede della Provincia della Spezia, presenti il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, il Direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, il Presidente del Consorzio di Navigazione Golfo dei Poeti Rudy Biassoli ed il Presidente della Navigazione Golfo dei Poeti Giacomo Bello.

Nel corso dell’incontro, in cui Confartigianato, Consorzio e Navigazione hanno presentato alla Provincia il nuovo piano tariffario agevolato, è stato fatto anche il punto sulla situazione e sulle prospettive turistiche della nostra provincia, specialmente in un momento in cui le opportunità di ripartenza economica richiedono sostegni concreti.

Il Consorzio Marittimo e Confartigianato, da parte loro, hanno assicurato anche per il futuro il proprio costante impegno per lo sviluppo della promozione turistica, attività che sta producendo importanti risultati in continuità con quello svolto negli scorsi anni.

Il servizio verrà svolto senza oneri a carico delle amministrazioni pubbliche; infatti il progetto sarà a finanziariamente coperto dalla stessa società di navigazione.

“Il turismo è ormai l’asset principale della nostra provincia ed una delle primarie opportunità di rinascita economica. In questi anni abbiamo creato politiche per supportare questo comparto, collaborando con chi ha portato avanti questa sfida. Un lavoro importante che ha dimostrato che siamo in grado di promuovere e proporre le nostre bellezze, migliorando anche servizi e infrastrutture. _ ha commentato il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ Questa pianificazione che ci è stata presentata oggi, può essere così anche un vantaggio su due fronti: sia un incentivo al turismo che una facilitazione per chi in queste zone, nella nostra provincia, ci abita. Il trasporto via mare diventa infatti una doppia risorsa, sia per il turismo che per la mobilità locale. La via del mare resta la più snella e la meno impattante in un territorio fragile come il nostro, una scelta intelligente per favorire la piena fruibilità delle nostre coste e dei borghi. Poter sfruttare questa occasione, attraverso agevolazioni destinate ai residenti dell’intera provincia, può essere anche un’opportunità oltre che un servizio”.

Intervenuti all’incontro:

Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia

Giuseppe Menchelli, Direttore Confartigianato La Spezia

Rudy Biassoli. Presidente del Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti

Giacomo Bello, Presidente Navigazione Golfo dei Poeti