Ne: morto da mesi in casa a Reppia, nessuno se ne accorge

Era morto da mesi, forse da più di un anno nella sua casa: non nel palazzone di una metropoli dove i vicini di casa neppure si conoscono e salutano, ma a Reppia, frazione di Ne nella tranquilla Val Graveglia dove tutti sanno vita, morte e miracoli di ognuno. Ne dà notizia oggi il Secolo.

Il sospetto nasce giorni fa e arrivano i vigili del fuoco di Rapallo per “l’apertura porta”. Scoprono il corpo mummificato di Angelo Olivieri di 76 anni. Era una persona che si vedeva poco in giro e nessuno si allarma non vedendolo più. Aveva una pensione che non ritirava? Non faceva più prelievi? Aveva cessato di pagare le utenze? Era sanissimo o non si faceva più prescrivere farmaci? Comprava abitualmente in qualche negozio? Domande senza risposta.

Oggi alla conferenza dei sindaci Paolo Petralia il nuovo dinamico direttore generale dell’Asl 4, presenterà il progetto “Tigullio luogo di salute” che dovrebbe proiettare la sanità nel futuro e prendersi cura di tutti. Speriamo riesca a cancellare anche pagine di cronaca da Medioevo.