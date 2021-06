Chiavari: prima conferenza dei sindaci post pandemia

Ventiquattro i Comuni presenti (da remoto) alla Conferenza dei sindaci della Asl 4. In una atmosfera che ha risentito del decesso di Camilla Canepa, il direttore generale Paolo Petralia ha illustrato la situazione vaccini che sul territorio sta dando ottimi risultati per ciò che riguarda le persone già sottoposte all’inoculazione. Ha inoltre spiegato il progetto “Tigullio luogo di salute” che vedrà coinvolte tutte le realtà socio-sanitarie del territorio. Quindi Petralia ha annunciato il ritorno dell’organizzazione ospedaliera al periodo prepandemico. In particolare per Rapallo, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati ha chiesto la riapertura del posto di primo intervento che, tra l’altro, alleggerisce di lavoro il pronto soccorso di Lavagna. Petralia ha anche promesso attenzione per quanto riguarda la guardia medica.

Paolo Petralia, direttore generale Asl 4