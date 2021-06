Camogli: “San Valentino”, consegnato il Premio della critica

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

“San Valentino … Innamorati a Camogli”. Uno dei punti forti della manifestazione, che quest’anno è giunta alla 34ª edizione, è il concorso poesie d’amore che negli anni si è sempre più affermato tra gli appassionati del genere. L’ultima edizione ha visto giungere da tutta Italia e dall’estero ben 780 componimenti. Un grande lavoro per la giuria (composta da Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, coadiuvati da Luciana Sirolla presidente Ascot con il supporto Daniela Bernini ufficio stampa e comunicazione), che ne ha dovute scegliere 20 da stampare ed esporre poi sul molo del porticciolo di Camogli, nelle frazioni di Ruta e San Rocco ed in via Repubblica.

Il concorso prevede anche l’assegnazione del Premio speciale della critica, scelto dalla giuria. Quest’anno, per la prima volta, è stato un ligure a vincerlo: Alessio Bruzzone, venticinquenne di Genova con “L’amore delle piccole cose”. Partito dalla passione per la musica, al quarto anno delle superiori ha iniziato a dedicarsi alla poesia che, spiega “Scaturisce all’improvviso, come fosse il frutto di una serie di esperienze incamerate dall’animo. Certo, si ha sempre il timore di non riuscire ad esprimere ciò che si vorrebbe comunicare. E quando si capisce, dalla reazione degli altri, di avere fatto centro fa piacere”.

Alla premiazione presenti la vicesindaco Elisabetta Anversa; Luciana Sirolla, presidente Ascot; il presidente di giuria Mario Peccerini, che ha letto la poesia; Daniela Bernini, ufficio Comunicazione.

“L’amore delle piccole cose”, che potete leggere più sotto, ha colpito per il taglio “leggero”, non drammatico, dato ad uno spaccato di vita vissuta dove si accettano le varie peculiarità che caratterizzano ognuno.

L’amore delle piccole cose

Nel tuo darmi la mano in auto

Nel tuo solito “scusa il ritardo”

In quel tuo rubare coperte

Nelle tue lacrime incerte

Nel tuo “scrivi quando arrivi”

In tutti i tuoi sorrisi

Nel tuo “no grazie non ho fame”

Per poi “me lo fai assaggiare?”

In quel tuo cantare a bassa voce

Nel “mi porti al mare anche se piove?”

In tutta questa ordinarietà

Trovo amore, felicità

Tutte le 20 poesie selezionate www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it

“San Valentino … Innamorati a Camogli” è un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova e la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli.

Alessio Bruzzone