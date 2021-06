Val d’Aveto: in cammino nei Parchi tra grotte e doline

Dal Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata nazionale promossa da CAI e Federparchi e dedicata all’escursionismo alla scoperta dei Parchi, il Parco dell’Aveto propone una camminata accompagnati da un’esperta geologa alla scoperta di un’area carsica del Parco. Nel corso della gita si percorrerà uno dei Sentieri Natura del Parco, il “Sentiero Carsologico”, e si potranno osservare i principali fenomeni geomofologici, carsici e naturalistici della valle. Il percorso ad anello parte da Arzeno, in alta val Graveglia e raggiunge una importante zona carsica con inghiottitoio attivo situato nei pressi del Passo del Biscia e poi prosegue lungo una facile strada sterrata che porta al caratteristico borgo di Prato di Reppia per poi tornare la punto di partenza.

Al termine della visita verrà offerta ai partecipanti una merenda a base di prodotti tipici presso l’Agriturismo “Villa Rosa” ad Arzeno.

Punto di ritrovo: ore 9.00 ad Arzeno (Comune di Ne). Rientro: ore 15.30 (pranzo al sacco). Difficoltà: media (4 ore circa – 300 m dislivello). Partecipazione gratuita. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link: https://forms.gle/ZLxf1hQJcn6tHa1y5

Le escursioni sono promosse a titolo gratuito tramite il progetto “Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell’ambito dell’accordo per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell’Ambiente.

Domenica 13 Giugno 2021: stand informativo del CEA del Parco sulla promozione di stili di vita sostenibili a supporto della “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” e stand degustazione nell’ambito del progetto “CambioVia” in occasione dell’Alta Via Stage Race.

Nella stessa giornata, in occasione del passaggio della manifestazione sportiva “Alta Via Stage Race” gara impegnativa di 9 giorni in mountain bike lungo l’affascinante tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri, domenica 13 giugno il CEA del Parco dell’Aveto organizza a Giaiette (Comune di Borzonasca) presso la struttura “Green Riviera” uno stand informativo sul territorio del Parco e le sue opportunità di fruizione e sui temi dell’Agenda 2030. Inoltre nell’ambito del progetto “CambioVia” il Consorzio “Una Montagna di accoglienza nel Parco” organizzerà un evento di degustazione “Il gusto della Biodiversità: dai pascoli alla tavola” con prodotti locali nell’ambito del ristoro di Benvenuto offerto agli atleti.

Entrambi gli stand saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 13.00.