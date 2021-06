Sestri e Levanto: ‘Italia per voi’, focus sul Tigullio orientale

di Guido Ghersi

In questi giorni per la “free-press” è in distribuzione da Sestri Levante a Levanto il N.53 di “Italia per voi” – Anno IX per i bimestre Maggio-Giugno, diretto dal collega Enzo Millepiedi. Il volumetto, tirato in 20 mila esemplari, ha 67 pagine con molte foto a colori e in bianco e nero e descrive le bellezze di Sestri Levante, Riva Trigoso, Moneglia, Deiva Marina, Framura, Bonassola e Levanto. Inoltre vengono descritte la “gastronomia”, la “natura”, il “lifestyle” e i “luoghi d’interesse”. Naturalmente porta anche la pubblicità di alcuni prestigiosi esercizi commerciali. In copertina, una bella foto-color della Riviera Spezzina ripresa da Riomaggiore.