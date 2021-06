‘Santa’: lavori al gas in via Luigi Bozzo, possibili disagi

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziati in questi giorni i lavori di sostituzione della condotta

del gas in via privata Luigi Bozzo, nel tratto compreso tra l’incrocio

con via Delpino Teramo e il numero civico 31.

L’intervento, pianificato da Italgas di concerto con l’Amministrazione

comunale, comporta la sostituzione di circa 70 metri di condotta

stradale e ha lo scopo di migliorare ulteriormente la qualità del

servizio fornito ai residenti.

L’importante intervento comporterà la presenza di un cantiere per

tutto il mese di giugno. Tuttavia, questa Amministrazione ha disposto

che i lavori siano sospesi sia il venerdì, per permettere l’agevole

svolgimento del mercato nell’adiacente corso Matteotti, sia nei fine

settimana. Inoltre, per conciliare le esigenze dei cittadini con la

presenza del cantiere, la Polizia Municipale ha istituito alcune

modifiche temporanee alla circolazione stradale.

«Durante il ripristino di un’urgenza avvenuta nei giorni scorsi –

spiega il Sindaco Paolo Donadoni – è emersa la possibilità di

intervenire, per sostituire tutta la conduttura, per migliorare i

servizi e garantire la sicurezza della zona ad alta densità

residenziale, e non solo sulla parte interessata dal guasto. Ringrazio

Italgas per la disponibilità e la collaborazione dimostrata».