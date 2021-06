‘Santa’: la ‘Tigulliana’ presenta ‘Giallo, Rosa e Noir’

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Il rifiorire della “letteratura gialla” è la testimonianza dell’interesse, ancora forte, per il genere letterario noir e poliziesco che anima molti appassionati e che suscita l’attenzione, ogni anno, di numerosi lettori in tutta Italia.

In questi ultimi tempi, dopo i successi di Andrea Camilleri e del suo “gettonatissimo” Commissario Salvo Montalbano, non solo è stata ritrovata una seconda vita nel cinema e nelle fiction televisive, ma questo “risveglio” ha anche ispirato la nascita di nuovi personaggi: dagli ispettori di polizia ai marescialli dei carabinieri, dai giornalisti alle professoresse, dai commissari alle procuratrici della Repubblica, dalle “allieve” di medicina legale sino ad arrivare alle assistenti sociali (nell’altrettanto fortunata serie “Mina Settembre” interpretata dalla bravissima Serena Rossi), senza dimenticare Suore (“Che Dio ci aiuti”) e preti (la serie “Don Matteo” del sempre bravo Terence Hill).

“Tigulliana”, sin dai primi anni di attività, ha creduto in questo genere di letteratura. Ne fanno fede i libri pubblicati, ma soprattutto resta indelebile della memoria la rassegna (portata avanti per molte edizioni dalla “Tigulliana”) intitolata “Giallo, rosa & noir” il cui “format” è stato rielaborato in questi mesi e depositato per poter essere quanto prima riprogrammato in qualche appuntamento promosso dalla nostra organizzazione editoriale e culturale.

Ricordiamo, infatti, che proprio in occasione delle seguitissime rassegne “Giallo, rosa & noir”, “Tigulliana” ha portato alla ribalta oltre 40 “giallisti” o “polizieschi”, tra cui alcuni autori noti a livello nazionale.

Ora l’associazione culturale “Tigulliana” e il periodico “Bacherontius” lanciano una competizione aperta a tutti gli autori di letteratura gialla, noir o rosa shoking per libri, testi o racconti.

Per partecipare a questo evento è necessario innnanzi tutto essere in regola con l’abbonamento-iscrizione all’ANPAI-Bacherontius (quota di 20 euro l’anno + 5 euro per la partecipazione), quindi inviare (in un’unica copia) un libro edito (senza limite di data di pubblicazione) oppure inedito, oppure ancora un racconto (senza limitazione di lunghezza) con l’indicazione di tutti i dati completi (nome, cognome, indirizzo, telefono ed eventuale e-mail).

Il termine ultimo per inviare il materiale è fissato per sabato 24 luglio 2021.

Una Commissione giudicatrice procederà alla selezione delle opere; quindi avviserà i finalisti e i vincitori che saranno premiati nel mese di novembre-dicembre 2021 nel Tigullio nel corso di una manifestazione-evento organizzata e promossa dalla “Tigulliana”.

Il materiale dovrà pervenire alla nostra redazione di Via Belvedere n. 5, 16038 Santa Margherita Ligure (GE) e potrà essere inviato (ma solo per quanto riguarda l’inedito o il racconto) eventualmente anche tramite posta elettronica alla seguente mail: m.delpino@libero.it Il libro edito dovrà necessariamente essere inviato tramite posta o corriere.

Tutti i partecipanti saranno avvisati via mail o tramite lettera circa l’esito entro la fine di ottobre 2021.