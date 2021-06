‘Santa’: la città e le inaugurazioni…Premature

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Un mio amico di Busalla è venuto a sapere che a breve ci sarà l’inaugurazione della rotonda e piazzetta nel quartiere di San Bernardo a Santa Margherita Ligure e mi chiedeva la data precisa ,ora non so da chi ha avuto l’informazione ma gli ho spiegato che il cantiere che dura da sei anni non è ancora finito ,visto che tra l’altro questa amministrazione non sa ancora cosa fare per eliminare il distributore di benzina ,e per confermare che i lavori non sono ancora finiti gli ho allegato le foto. Per tutta risposta mi ha fatto notare che anche il parco del flauto magico non ha i giochi ma è stato inaugurato lo stesso ed anche la passerella vicino a Paraggi non è ancora finita ma è stata inaugurata tre volte . A questo punto non mi è rimasto che dire , beh noi a Santa siamo un passo avanti.