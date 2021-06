Riccò del Golfo: 600 km in mountain bike, arrivo a Pigna

di Guido Ghersi

Domani, venerdì 11 giugno, anteprima di una estrema sfida della sesta edizione “Stage Race” di mountain-bike, con partenza da Riccò del Golfo (La Spezia) ed arrivo sabato 19 a Pigna (Imperia). Quasi 600 km. di impervio percorso che si svilupperà su 20 mila metri complessivi di dislivello in 8 tappe. E’ stata definita la gara di mountain-bike più dura d’Italia: un incredibile “tour de force” dove un centinaio di biker si darà battaglia per oltre una settimana, pedalando lungo tutta l’Alta Via dei Monti Liguri.

La competizione ha ottenuto il riconoscimento della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) e il supporto di oltre una decina di sponsor, e all’organizzazione hanno collaborato volontari, realtà dei territori, associazioni sportive, volontari della Protezione Civile, l’Ana, il Cai e la Fie.