Recco: scade la carta d’identità, il Comune ti avvisa via app

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Da oggi i cittadini di Recco riceveranno sul proprio smartphone o tablet la notifica per il rinnovo della carta d’identità tramite la App IO, applicazione dell’Agenzia per l’Italia digitale, registrandosi con Cie o Spid. L’avviso arriverà 30 giorni prima della scadenza. In seguito sarà possibile chiamare uno dei numeri dell’Ufficio Servizi Demografici 01857291223 e 01857291224 per prendere un appuntamento per il rinnovo della carta d’identità, disponibile in formato elettronico. La App IO si scarica gratuitamente su App store e Play store. “Il Comune compie un nuovo passo nel percorso della transizione alla modalità digitale, arricchendosi di nuove opportunità e servizi da offrire ai cittadini – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – abbiamo accelerato l’utilizzo dei nuovi strumenti, partendo dall’avviso di scadenza della carta d’identità, con l’obiettivo dell’ampliamento ad altri servizi, in seguito, per semplificare e velocizzare la comunicazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione”. La App IO, conosciuta per l’operazione Cashback, è già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate, l’Aci e altri Enti, in quanto consente non solo di restare aggiornati sulle scadenze ma anche di effettuare il pagamento dei tributi direttamente sull’applicazione.