Recco: domani premiazione concorso cartoline

Il Concorso fotografico ideato dalla Pro Loco Recco in collaborazione con il Comune di Recco per ricordare il fotografico di Recco Emilio Razeto,Venerdì 11 Giugno alle 18:30 in piazza Nicoloso si svolgerà la premiazione delle ultime due edizioni .

Saranno presenti i vincitori per il tema “Recco dal Mare “ Danilo Pedemonte e Riccardo Gamba, per l’ultima edizione dal titolo “dalle finestre di Recco” Roberta Comoretto e Gianluca Bailo

Nella giornata di domani la Pro Loco insieme all’Amministrazione Comunale comunicheranno il tema per l’edizione 2021.

La premiazione si svolgerà seguendo le normative in vigore anti covid.