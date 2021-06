RASSEGNA STAMPA Vaccini ai giovani: Astrazeneca, frenata

Oggi, giovedì 19 giugno, auguri a Diana. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Anniversari: il 10 giugno 1940 la dichiarazione e l’ingresso dell’Italia in guerra. Paroie: gonfalone (stendardo o vessillo del comune medievale o anche di comunità e associazioni riconosciute). Proverbi: “Non pensa il cuor ciò che dice la bocca”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Vaccini: 900 ragazzi prenotati in tre giorni, ma Figliuolo frena su Astrazeneca “Non è adatto per i giovani”; sempre grave la ragazza di Sestri Levante e la Procura apre un’inchiesta”. Zona bianca: “Necessario aprire le discoteche”; “Boom di maxischermi per tifare Italia”.

Sestri Levante: festival Andersen, via al lungo fine settimana. Sestri Levante: gli studenti e il progetto twinning. Sestri Levante: San Nicolò via all’indagine archeologica. Lavagna: arrestato per droga. Cogorno: educazione per ragazzi e giovani adulti anche in barca a vela. Cogorno: ha aperto Elce. Chiavari: scalinata dipinta coi colori della Samp. Chiavari: D(i)ritti sui libri: no alla violenza contro le donne. Chiavari: piana dell’Entella, serve una visione diversa”. Chiavari: l’economica e la Nassa assieme per parlare. Chiavari: a Jonathan il premio Fiaba.

Rapallo: il brand Hello e gli appuntamenti estivi. Rapallo: funivia sempre ferma, domani il programmato arrivo dei tecnici ministeriali. Rapallo: Autostrade assicura che le lastre precipitate (e non calcinacci) non appartengono alla struttura e che il viadotto è ok. Santa Margherita Ligure: G 20, si aspetta l’ufficialità. Santa Margherita Ligure: inaugurato il parco del Flauto Magico.