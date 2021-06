Rapallo: “Autostrade, rivedere o sospendere il costo dei pedaggi”

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, consigliere regionale “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo



“Servono tempi certi, trasparenza e chiarezza. Ritengo sia anche necessario rivedere il costo dei pedaggi, se non proprio sospenderlo in molti tratti. Oggi abbiamo preteso dai gestori delle garanzie: si sono impegnati a risolvere le criticità nel minor tempo possibile. Non è pensabile affrontare un’altra estate con questa situazione. Da consigliere che rappresenta il territorio del Tigullio penso proprio all’esempio della città in cui vivo, Rapallo: mancano i pannelli fonoassorbenti che proprio qui si sono rivelati inadeguati in tutta la regione. E va precisato che mancano di fianco a un ospedale, oltre che alle abitazioni. E sempre tra Rapallo, Recco e Chiavari, le code e gli incidenti sono all’ordine del giorno per via dei numerosi cantieri che obbligano a continui restringimenti e cambi di carreggiate. Oggi ho personalmente preteso un impegno chiaro e definitivo da tutte queste società. Purtroppo è chiaro che il male delle autostrade ha una radice lontana, risalente a una privatizzazione fatta in modo scellerato, con favoritismi e leggi a vantaggio dei gestori”.

Così Domenico Cianci, presidente della IV Commissione consiliare di Regione Liguria, al termine dell’audizione tenutasi questa mattina con i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, SALT, Autostrada dei Fiori e Autostrada Torino-Savona.