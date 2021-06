Lavori di asfaltatura notturna in via Arpinati e Sant’Anna con divieto di circolazione dalle 21 alle 6 del mattino successivo, nelle notti del 14, 15 e 16 giugno. Le vie interessate sono via Sant’Anna (tra via Arpinati e corso Mameli) e via Arpinati (da corso Mameli a via Tre scalini). Cliccando sotto l’ordinanza.

ordinanza n. 31