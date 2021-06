Portofino: sabato il sentiero dei Baci si popola di fate e folletti

da Facebook Comune di Portofino

Sabato 12 giugno 2021, a partire dalle ore 17, la Passeggiata dei Baci” che parte da Via Paraggi, sarà appannaggio di folletti, fate, principi e ninfe.

Un vero e proprio “Cammin di fiaba a Portofino”, di fatto uno spettacolo itinerante a tre “stazioni”, quello realizzato e prodotto da La Perla del Tigullio Teatro in collaborazione e con il sostegno del Comune di Portofino, all’interno del bellissimo sentiero che costeggia Paraggi, Niasca e Portofino dall’alto.

Le famiglie e i bambini non saranno solo spettatori della Fiaba, diventeranno coprotagonisti della vicenda fiabesca e come in ogni Cammino che si rispetti, il compimento del percorso avrà un forte valore simbolico e non. Ogni bambino vivrà l’esperienza di diventare gnomo aureo o fata del Monte di Portofino e verrà premiato.

L’ingresso è libero, ma per partecipare è necessario comunicare la propria presenza per essere inseriti nei gruppi distanziati che partono ogni 15 minuti a partire dalle ore 17. Per info 339/2633324