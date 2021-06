Portofino: Parco, sabato la prima “Staffetta della sostenibilità”

Dal Centro di Educazione Ambientale – Labter Parco di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Sabato 12 giugno, dalle ore 10.00, si terrà la prima giornata della “Staffetta della Sostenibilità”.

Organizzato dal Parco di Portofino nell’ambito della progettazione partecipata della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Genova, l’evento, che ha già ottenuto una buona

adesione, si ripeterà l’11 settembre: “Siamo lieti di presentare la prima Staffetta, viaggio esperienziale lungo una rete di percorsi ad anello che permetterà di scoprire anche sentieri meno noti del Parco” – afferma Mirjam Knoop del Centro di Educazione Ambientale del Parco di

Portofino.

Il cammino, assegnato in base a caratteristiche ed aspettative dei partecipanti, condurrà in diverse stazioni dove facilitatori ed esperti proporranno attività legate alla sostenibilità. In ogni punto di ritrovo sarà possibile conquistare un timbro attestante l’esperienza vissuta: “Siamo già arrivati oltre le 50 iscrizioni e pronti ad accoglierne ulteriori sino alle ore 19.00 del giorno precedente”.

L’iscrizione, semplice e gratuita, deve essere effettuata tramite il form

(https://forms.gle/saFGiJ7gBKQj2aPv5) e sul sito è possibile trovare ulteriori informazioni (https://tinyurl.com/Staffetta).

“L’iniziativa aprirà ufficialmente la stagione delle escursioni guidate organizzate dal Parco di Portofino, quest’anno quasi tutte gratuite per incentivare gli appassionati ed i turisti ad esplorare questo meraviglioso promontorio, affacciato su due golfi, ricominciando a vivere i suoi spazi in

maniera sostenibile” conclude Paolo Donadoni, Commissario Straordinario dell’Ente.

Già pronto e facilmente consultabile il programma delle escursioni per giugno 2021: https://tinyurl.com/CalendarioGiugno2021





Percorso

Un viaggio autonomo, adatto a tutti ed a tutte le età, lungo una rete di percorsi ad anello che vi permetterà di scoprire anche i sentieri meno noti.

Il cammino, assegnato in base a caratteristiche ed aspettative di ognuno (singolo, famiglia o gruppo di amici), condurrà in diverse stazioni dove facilitatori ed esperti proporranno attività legate alla sostenibilità.

Obiettivi

Giunti alla prima stazione della Staffetta, sarà consegnata la carta dei sentieri del Parco di Portofino ed il “Passaporto della sostenibilità”.

In ogni stazione, oltre ad essere coinvolti in attività legate alla sostenibilità, si conquisterà un timbro attestante l’esperienza vissuta.

Timbro plus

Chi dimostrerà di aver raggiunto il Parco di Portofino con mezzi di trasporto pubblico, sarà premiato con un “timbro plus”