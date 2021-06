Pieve Ligure: raccolta differenziata, incontri informativi

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune rende noto che sabato 12 e domenica 13 giugno si terranno gli incontri informativi sulla gestione dei rifiuti e sulle proposte future per il miglioramento del servizio e della raccolta differenziata.

Gli incontri di sabato si terranno alle 15.30 in Piazzale San Michele e alle 17 in Piazza D’Amato;

gli incontri di domenica saranno alle ore 15.30 in Via Priaruggia e alle 17 in Via Campodonico.

La cittadinanza è invitata a partecipare.