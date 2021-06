Fontanabuona: “Tunnel, è il momento di attivarsi”

Dall’ufficio stampa della Lega riceviamo e pubblichiamo

“Con l’ingresso di Cdp in Autostrade per l’Italia ora più che mai occorre attivarsi per interventi strutturali tempestivi in Liguria, dove continuano i forti disagi per gli utenti e sussiste un grave stato manutentivo con ripercussioni sullo sviluppo del nostro territorio. La Lega ha quindi depositato un ordine del giorno in Regione Liguria per sbloccare con urgenza il Piano economico finanziario di Autostrade che prevede la Gronda di Genova, per avviare come opere aggiuntive il Tunnel della Val Fontanabuona e ulteriori interventi sulla rete del nodo genovese per un valore di almeno un miliardo di euro, per pianificare al più presto un collegamento autostradale nel Ponente ligure riprendendo il progetto della bretella Albenga-Carcare-Predosa o definendo un tracciato alternativo da inserire nei Piani economici dei concessionari”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo), Sandro Garibaldi (vice capogruppo), Alessio Piana (presidente III commissione Attività produttive).