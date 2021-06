Chiavari: richiesta commissione su piscina, aree Italgas e Rissauto

Da Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Lino Cama, Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini, Roberto Levaggi riceviamo e pubblichiamo

I consiglieri comunali Silvia Garibaldi, Pasquale Lino Cama , Roberto Levaggi , Sandro Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini hanno richiesto la convocazione congiunta delle Commissioni consiliari I e II per la discussione in presenza di diverse mozioni.

Hanno richiesto la presenza di Sindaco, dell’assessore Bisso e dei tecnici del Comune preposti e la presentazione della documentazione tecnica in loro possesso relativamente agli argomenti in discussione che saranno:

1 destinazione, bonifica, riqualificazione dell’ex Area Italgas in Via Trieste.

2 destinazione, bonifica, riqualificazione dell’ex Area Rissauto in Via Bontà.

3 intenzioni dell’amministrazione relativamente al parcheggio retrostante lo stadio comunale

4) iter e tempistica della riqualificazione della piscina in Largo Pessagno e in generale del sistema delle piscine in Città.

I consiglieri ritengono indispensabile un dibattito accurato e ampio su temi di importanza vitale per la città.