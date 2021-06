Chiavari: parte il progetto “Tigullio luogo di salute”

Domani, alla conferenza dei sindaci del Tigullio, il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia fornirà gli ottimi risultati ottenuti col piano vaccinale. Resteranno attivi gli hub di Rapallo, Sestri Levante e delle caserme di Chiavari; tra i tanti dati positivi certificati da numeri e percentuali anche quello, significativo, di avere completato l’immunizzazione della totalità dei pazienti che hanno ricevuto la dose a domicilio. Lunedì si partirà coi ragazzi.

A queste e alle favorevoli notizie su contagi e ricoveri, Petralia annuncia l’operazione “Tigullio luogo di salute” che significa prevenzione, informazione, screening. In prospettiva le piastre di Cicagna e Borzonasca diventeranno case della salute, ci sarà l’infermiere di famiglia; oltre alle piste per l’atterraggio anche notturno di elicotteri a Cicagna e presto a Lavagna, oltre agli ambulatori e agli ospedali, ci saranno tutta una serie di attività e servizi il più diffusi possibile per prevenire e far sì che le persone abbiano stili e percorsi di vita che li mantengano in salute. Saranno coinvolti sindaci, amministrazioni, servizi sociali, associazioni di volontariato. Intanto sta per partire un nuovo servizio, un ambulatorio mobile batezzato Gulliver, che girerà in tutti Comuni dell’Asl per ultimare le vaccinazioni dove necessario, ma soprattutto per fare prevenzione. Colonna del progetto la telemedicina.

Un Paolo Petrlia instancabile, che sa chiedere la collaborazione delle persone e che sembra un ottimo medico cui affidare la salute dell’Asl.