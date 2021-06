Chiavari: domani il ringraziamento di Tanasini

Il vescovo Alberto Tanasini scopre forse solo oggi il grande affetto che i fedeli gli manifestano. E’ stato sempre attivamente vicino al suo gregge; è stato vicino ai sacerdoti anche in rare situazioni non facili; ha avuto la soddisfazione di vedere maturare e realizzarsi ben 18 vocazioni sacerdotale e due preti consacrati vescovo. In condizioni di sofferenza fisica ha svolto fedelmente il suo ruolo presenziando ai riti delle varie comunità; pensiamo ad esempio alla contemporaneità delle Feste di Luglio a Rapallo e Chiavari.

*****

Domani, venerdì 11 giugno, alle 20.30 monsignor. Alberto Tanasini presiederà la celebrazione eucaristica di ringraziamento per i 17 anni di episcopato. Concelebrerà il presbiterio diocesano. La liturgia sarà connotata da un saluto iniziale da parte del vicario generale della Diocesi, don Stefano Mazzini. Al termine della celebrazione il saluto del sindaco di Chiavari Marco Di Capua e, infine, Mons. Alberto Tanasini percorrerà la navata della Cattedrale sino a raggiungere il piazzale esterno della Chiesa per porgere un saluto a tutti i fedeli presenti. Saranno disponibili posti in Chiesa e sotto il pronao, sino alla lunetta antistante la Cattedrale. I fedeli potranno seguire in esterna la celebrazione attraverso i maxi schermi. Saranno a disposizione sacerdoti per distribuire l’Eucaristia a tutti i presenti.