Ancora un incidente in A-12 zona cantiere. Collisione tra una moto ed un tir nel tratto tra Chiavari e Rapallo. Il centauro è caduto a terra riportando politraumi; soccorso dal 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice giallo. La polstrada ha ricostruito le cause del sinistro risalendo alle responsabilità.