E’ l’altra medaglia della fine del coprifuoco. A Zoagli a mezzanotte e mezza, lungo la via Aurelia, incidente autonomo di un’auto con cinque ragazzi a bordo; tutti feriti in modo lieve. Alle 2.40 un’auto con una sola persona a bordo si è ribaltata. In entrambi i casi l’arrivo del 118 che ha prestato i primi soccorsi; nel caso di Sestri il conducente è stato inviato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sia a Zoagli sia a Sestri i carabinieri hanno accertato le cause degli incidenti.