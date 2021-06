Turismo: ‘Tesori della Liguria’ in premio nei centri commerciali Coop

Dall’Ufficio Stampa Centri Commerciali Coop Liguria riceviamo e pubblichiamo

4.000 premi in palio. Tra cene, degustazioni, soggiorni, visite guidate. Coinvolgendo agriturismi, ristoranti, hotel, alberghi, Parchi. Passando dai corsi di vela alle minicrociere o ai servizi nelle Spa. Con la possibilità di vincere migliaia di prodotti alimentari realizzati da aziende liguri. E le magliette personalizzate di Genoa e Sampdoria. Sono questi i premi che si sono aggiudicati i primi vincitori del concorso “Tesori della Liguria”. Fino al 27 giugno, facendo acquisti in sette Centri Commerciali del circuito Coop Liguria, si possono infatti vincere prodotti, servizi ed escursioni che hanno al centro la valorizzazione della Liguria. In questo periodo focalizzato sul rilancio delle imprese del territorio, i Centri Commerciali hanno infatti scelto di promuovere un concorso dedicato ai “Tesori della Liguria”, mettendo in palio premi che raccontano le bontà locali: vini e dolci tipici, pesto, pasta, olio, vino che storicamente molte imprese liguri forniscono a Coop Liguria. Ai quali vanno aggiunti altri premi come le esperienze negli agriturismi, i ristoranti, le spa, le attrazioni e gli hotel del territorio, per aiutare gli imprenditori del settore turistico, costretti alla chiusura per molti mesi a causa della pandemia. I clienti che acquistano nei punti vendita Coop e Ipercoop o nei negozi del Centroluna di Sarzana e di altri 6 Centri Commerciali in Liguria, ricevono cartoline “gratta e vinci” per ottenere premi immediati presso il punto vendita. Su ogni cartolina inoltre è stampato un codice univoco, da utilizzare sia per tentare di nuovo la fortuna con ulteriori premi istantanei sul sito del concorso www.tesoridellaliguria.it sia per partecipare all’estrazione dei premi finali.L’obiettivo di sostenere le imprese proseguirà anche presso le loro sedi.Tutti i vincitori avranno infatti la possibilità di partecipare a un Social Contest, intitolato “CondividiAMOliguria”. I partecipanti dovranno scattarsi una foto mentre si godono il prodotto o l’esperienza che hanno vinto grazie al concorso. E far conoscere così a tante altre persone i “Tesori della Liguria”.