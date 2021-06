Sestri: “Diamo la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”

Da Giancarlo Stagnaro e Marco Conti, consiglieri di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

I sottoscritti Consiglieri comunali Giancarlo Stagnaro e Marco Conti

PREMESSO CHE il 4 novembre 2021 ricorre il centenario della tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria a Roma;

• A seguito della conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11agosto 1921, n.1075, che stabiliva testualmente: “per la sepoltura in Roma,sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra”;

• La Commissione appositamente costituita per la individuazione dei resti mortali di quello che sarebbe diventato il “Milite Ignoto”, compì ogni possibile sforzo affinché non fosse possibile individuare la provenienza “territoriale” del Caduto prescelto eneppure il reparto o la stessa forza armata di appartenenza;

• L’unico requisito assunto come inderogabile fu quello della sua italianità

;• La motivazione della decorazione al Milite Ignoto recita: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese,prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”;

VALUTATO CHE così come cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come “di nessuno”, potesse in realtà essere percepito come “di tutti”, al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo d’Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto;

CONSIDERATO CHE l’ Assemblea dei soci effettivi del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, Ente Morale (R.D. 16.9.1927 n.1858), ha rivolto un appello all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con comunicazione scritta del 29Gennaio 2020, per promuovere il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, da parte di ciascuna Civica amministrazione nell’imminenza del Centenario in oggetto.

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la Cittadinanza onoraria del Comune di Sestri Levante al Milite Ignoto entro il prossimo 4 novembre 2021;

Con osservanza.

Giancarlo Stagnaro, Marco Conti