‘Santa’: Parco del Flauto Magico riaperto questa mattina (2)

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Ultimo giorno di scuola, una giornata particolare, di festa, per tutti i bambini, che da oggi a Santa Margherita Ligure possono tornare al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso, riaperto ufficialmente questa mattina nel corso di una cerimonia cui hanno preso parte l’Amministrazione Comunale di Santa Margherita Ligure e tutte le realtà coinvolte nel progetto di riqualificazione, alla presenza, in veste di madrina, dell’Assessore alla Cultura, agli Spettacoli e all’Istruzione di Regione Liguria, Ilaria Cavo. Una riapertura che vale come un nuovo punto di partenza, un nuovo inizio per un’area dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie.

Ilaria Cavo, assessore regionale, Paolo Donadoni, sindaco di ‘Santa’