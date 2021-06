San Martino: operata la 34enne vaccinata con Astrazeneca

Dall’ufficio Stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

La Direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica che nel corso della notte la paziente 34enne savonese ricoverata ieri sera dopo essersi sentita male sul posto di lavoro è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati. Attualmente la paziente è ricoverata in Terapia Intensiva in respiro spontaneo. È in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini angiografiche del circolo cerebrale. Permanendo la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue, la paziente necessita di monitoraggio presso la Terapia Intensiva.