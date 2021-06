Recco: estate di lavori nella scuola di via Massone

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Finito l’anno scolastico, prenderanno il via i lavori per l’ efficientamento energetico nella scuola di via Massone. L’intervento, che renderà l’edificio un modello di risparmio energetico, sarà eseguito dall’impresa Elettro 2000 TLC di Asti, aggiudicataria dell’appalto, per un importo di 123.943 euro. I lavori consisteranno nella sostituzione delle lampade presenti, in buona parte a scarso rendimento, con impianti a tecnologia Led di ultima generazione. L’illuminazione a Led permette di ammortizzare i costi di acquisto delle lampade e ridurre quelli di manutenzione, dal momento che la durata è notevolmente superiore.

“L’obiettivo di questa Amministrazione è dare ai piccoli recchesi impianti all’avanguardia dal punto di vista energetico e della riduzione dei consumi, per fare delle nostre scuole luoghi più sicuri e piacevoli, in un’ottica di basso impatto ambientale” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

“Il nostro intento è quello di intervenire sulle strutture scolastiche per migliorare la sicurezza e il benessere di bambini, insegnanti e di tutte le persone che vi lavorano, garantendo ambienti moderni e confortevoli” aggiungono gli assessore ai lavori pubblici, Caterina Peragallo, e alla pubblica istruzione, Davide Manerba