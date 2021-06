RASSEGNA STAMPA. Sestri: ragazza in coma, ore di angoscia

Oggi, mercoledì 9 giugno, auguri a Efrem. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: transfuga (chi diserta il proprio posto di combattimento per passare alla parte avversa; a proposito di chi, per motivi ritenuti indegni, abbandona un posto di responsabilità, un indirizzi politico etc). Proverbi: meglio poco con onore che tanto con vergogna.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: ragazza in coma, ore di angoscia. Vaccini: “Pronti a farlo ma attendiamo di sapere i dettagli”; “Immunizzazioni alla Fincantieri, solo 100 adesioni”. Emergenza covid: due nuovi casi e nessuno ricoverato. Zona bianca: “Case vacanza, è boom, tutto esaurito nel Tigullio” (vedi Levante News del 13 aprile). Reddito di cittadinanza: pochi per i lavori di utilità sociale.

Sestri Levante: spiaggia di Sant’Anna, locali assegnati a Marcucci e Signaigo. Sestri Levante: musica, gesti e parole, scrittori per ogni età. Chiavari: diga Perfigli, solidali con Lavagna. Chiavari: bestiario in 30 xilografie.

Rapallo: professoressa in pensione dopo 40 anni. Rapallo: alla Giustiniani genitori e alunni on line per la chiusura dell’anno. Rapallo: si alzano i veli sul brand dei grandi eventi. Rapallo: Feste di luglio ridotte, si salva il Panegirico. Rapallo: spiaggia di Trelo, bonifica conclusa. Rapallo: A-12 cadono calcinacci; cantieri e code sull’Aurelia. Santa Margherita Ligure: lutto per la morte di Amleto Cordiglieri. Santa Margherita Ligure: la profumeria Mariarosa compie 50 anni. Portofino: escursinista tedesca si infortuna nel parco.

Recco: Sapori in paradiso sposerà due eccellenze gastronomiche. Avegno-Uscio: si scioglie l’unione tra i due Comuni. Sori: morì per caduta dal bus nel 2017, ex capi manutenzione e autista a processo.