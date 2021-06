Rapallo: viadotto A-12, verifiche di Autostrade

Questa mattina, come annunciato ieri da Autostrade, l’apposito carro-ponte è arrivato sul viadotto della A-12 che supera via Betti per verificare il “sottopancia” e verificare le cause della caduta di materiale sulla sottostante carrozzeria dopo un volo di 50 metri. Il fatto ieri, con l’intervento dei carabinieri.

Dice il sindaco Carlo Bagnascoi: “A seguito delle mie numerose ed esasperate richieste, questa mattina sono finalmente intervenuti gli operai di autostrade per ripristinare le zone ammalorate del viadotto che sovrasta Via Betti. Fortunatamente è stato ascoltato il mio appello, trovo in ogni caso incomprensibile come si intervenga solamente a posteriori, quando le situazioni sono note da tempo”.