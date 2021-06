Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Completata questa mattina la pulizia con spazzatrice meccanizzata e lo sfalcio di Via Castruccio. Ringrazio come di consueto il consigliere alla nettezza urbana Andrea Rizzi, i funzionari e operatori di aprica e gli uffici comunali, per il lavoro svolto.