Rapallo: le iniziative esalteranno caratteristiche cittadine” (2)

Marco Pogliani spiega che il calendario delle manifestazioni (e non eventi) dovranno essere calendarizzate per tutto l’anno, esaltando le caratteristiche della città. Porta un esempio: a Milano non c’è un negozio di pasta fresca, quando i milanesi arriviamo in Liguria ne fanno scorpacciate; perché non valorizzare questo prodotto? Nasce così la Rapallo del gusto che avrà le prime iniziative il 19 e 26 giugno. I lumini in mare sono una grande attrattiva, perché non ripeterli quattro volte nel corso dell’estate? E poi valorizzare gli sport: equitazione, golf, subacquea, bici con un percorso sino a Montallegro, sentieristica. E dato che Rapallo ospitò famosi trattati, un incontro semestrale con esperti per fare il “bilancio” della vita nazionale spiegata da esperti che conoscono i fatti. Tutto questo, se piacerà alla città – dice Pogliani – non è che un punto di partenza.