Rapallo: Campionato di traina costiera, la Lega Navale schiera 4 equipaggi

Dalla Lega Navale sez. Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Dopo la pausa del 2020 ritorna l’appuntamento organizzato dalla Federazione Nazionale di Pesca Sportiva e dal Circolo Ravenna Fishing Club il 35° Campionato Italiano Assoluto per Equipaggi di Traina Costiera.

Evento molto sentito in casa Lega Navale, qui la traina costiera è infatti di casa da anni, tanto da essere la società più titolata in Italia e nel suo palmarès figurano svariati titoli italiani e mondiali, vinti negli anni in competizioni di traina e bolentino nel mondo pesca sportivo.

Nelle acque del mare Adriatico si daranno battaglia equipaggi in arrivo da tutta Italia e come ogni anno la Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo darà il suo contributo con ben quattro equipaggi tra i più titolati d’Italia.

La manifestazione inizierà venerdì 11 giugno per terminare il giorno successivo e premiare l’equipaggio Campione d’Italia che durante le due prove avrà sommato più punti in base al regolamento nazionale pubblicato fa FIPSAS.

Ecco gli equipaggi della Lega Navale Italiana – Sezione di Rapallo già presenti a Ravenna e pronti a conquistare il titolo:

LNI RAPALLO 1 Callarelli – Corpa – Lasinio – Siri (Skipper)

LNI RAPALLO 2 Lenoci – Migliaretti – Borsani

LNI RAPALLO 3 Cacace – Cardinali – Robbiati

LNI RAPALLO 4 Morchio – Zuddas – Garbarino