Pesca/ Chiavari, sulle sponde dell’Entella trionfa Umberto Righi

Da Fima Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Domenica 6 giugno le sponde chiavaresi dell’Entella presso il Molo Tappani, hanno ospitato l’attesissimo Trofeo PESCA IN CITTA’ organizzato da Garbolino/FIMA Chiavari, una gara di pesca al muggine che solitamente regala spettacolo con tanti pesci di mole considerevole.

I tanti curiosi che passeggiando sul lungo fiume, incuriositi dalla fila di pescatori in divisa blu della Garbolino/FIMA, si sono soffermati ad ammirare chi con grande maestria riusciva a catturare qualche grosso calibro, impegnando il recupero del pesce per svariati minuti e solo la grande esperienza e l’ottima attrezzatura ha permesso di portare a guadino con fili infinitesimali i pesci di molto superiori al chilogrammo.

I PREMIATI:

Su tutti emerge Umberto Righi (Presidente FIMA) che chiude la gara vincendo l’assoluto con 31900 punti, al secondo posto assoluto Alberto Cordano (1° di settore con 26500 punti), terzo posto assoluto per Alessio Alessiani (2° di settore con 20300 punti), quarto posto assoluto per Andrea Queirolo (corona il suo ritorno all’agonismo con il 2° di settore con 14050 punti), quinto posto in classifica generale per Luca Padovani (3° di settore con 9450 punti).

Tra i tanti atleti FIMA/Garbolino che seguono in classifica, merita nota il giovanissimo Mattia Badaracco che chiude al 4° posto del settore.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

– Domenica 13 giugno, Alessio Alessiani difenderà i colori di Chiavari al Regionale Feeder di Livorno

– Domenica 13 giugno, gli altri atleti FIMA/Garbolino si spostano al Lago LA FIORA x la seconda prova del Trofeo GARBOLINO CARPA LAGO

– Domenica 20 giugno, nuovo appuntamento sulle rive chiavaresi dell’Entella per il Trofeo PESCA IN CITTA’ Garbolino

– Domenica 27 giugno la terza prova del Regionale Colpo al lago Gallinara di SV

– Sabato 3 luglio, la prima prova del Trofeo NOTTURNO MUGGINI sempre a Chiavari

– Domenica 11 luglio la prima prova del Trofeo Colpo GARBOLINO a Giacopiane

– Domenica 18 luglio la finale del Campionato Regionale Colpo a Giacopiane