Parco Aveto: gli eventi della settimana, nelle sue valli

Da Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto riceviamo e pubblichiamo

Questo fine settimana consumeremo le suole degli scarponcini da trekking!

Iniziamo a scaldare i muscoli sabato 12 giugno con le Guide Meraviglie d’Aveto che ci propongono un’escursione tra le zone umide alle spalle di Santo Stefano d’Aveto, dal lago delle Riane a Prato delle Rocche e a Prato Cipolla, con una sosta al rientro al Mulino di Roncolongo, recentemente ristrutturato e tornato in attività. Domenica invece la nostra meta saranno il Monte Penna e la misteriosa Conca della Nave. Per entrambe le escursioni prenotazione obbligatoria contattando la Guida Andrea, tel. 349 6446635

In occasione della IX edizione di “Camminiamo nei Parchi” promossa da CAI e Federparchi, domenica 13 giugno il Parco dell’Aveto propone un’escursione in Alta Val Gaveglia, lungo il Sentiero Carsologico, per osservare i principali fenomeni geomorfologici, carsici e naturalistici della valle, per non dimenticare che il 2021 è stato individuati quale anno internazionale delle Grotte e del Carsismo (prenotazione obbligatoria on-line).

Per chi invece sente il richiamo delle due ruote, domenica ci aspetta anche un’escursione in MTB nella Foresta delle Lame insieme agli istruttori della Scuola Sci Santo Stefano d’Aveto (informazioni e prenotazioni: Andrea tel. 393 9480991 – Massimo tel. 338 6645512).

In Valle Sturla invece torna l’appuntamento con il Wild Horsewatching, l’escursione guidata sulle tracce dei Cavalli Selvaggi (info e prenotazioni: tel. 3473819395)

Chi invece cerca un’esperienza più tranquilla, a contatto con la natura e con la vita rurale, non può perdere la visita aziendale alla Marpea al Fior di Latte in Val Graveglia: scopriamo le attività quotidiane di una giovane allevatrice e come nascono le sue gustose creazioni in caseificio (info e prenotazioni: tel 328 8740800)

Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”Uffici Informazioni Turistiche:

IAT Valli del Parco dell’Aveto – Borzonasca, Via Vittorio Veneto 13

Tel. +39 334 95 75 893 – +39 334 61 17 354

IAT S. Stefano d’Aveto – P.za del Popolo 6

Tel. +39 0185 88 046

Segreteria del Consorzio: Tel. +39 334 61 17 354 – info@unamontagnadiaccoglienza.it

e-mail certificata: montagnadiaccoglienza@legalmail.it

Monte Penna

Lago Riane