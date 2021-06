Informatica: Unige promuove le materie scientifiche tra le maturande

Dal Settore Relazioni Esterne dell’Università di Genova riceviamo e pubblichiamo

La presenza femminile nelle professioni tecniche e scientifiche è ridotta e correggere questo sbilanciamento di genere è un interesse comune. Per poter fare ciò, pensiamo sia necessario agire partendo dalla scelta degli studi e, quindi, far crescere il numero di ragazze che si iscrivono ai corsi universitari nelle materie cosiddette Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Con il progetto NERD?, il DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova), IBM e DOCK Joined Intech, offrono alle ragazze delle scuole genovesi un laboratorio online di informatica come proposta di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per mostrare quanto questa disciplina possa essere interessante e creativa. Inoltre, durante le attività di laboratorio, le studentesse hanno l’opportunità di conoscere ricercatrici, imprenditrici e professioniste di successo che parlano del proprio lavoro e delle loro ricerche, passioni e ambizioni, ponendosi come modelli di riferimento di “donne tecnologiche” dalle quali trarre ispirazione.

Info: life.unige.it/informatica-e-donne-progetto-NERD