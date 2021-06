E’ nato “Hello RAPALLO pearl of Tigullio”

Nasce “Hello RAPALLO pearl of Tigullio”, scritta che sovrasta un mare fluttuante su cui si affaccia la città. E’ il nuovo logo, per quanto riguarda la parte promozionale e turistica, soppianterà lo stemma del Comune che mantiene il suo ruolo istituzionale. Hello, saluto amichevole informale, saluterà il mondo; la stilizzazione del mare, rappresenta la sua più grande attrattiva. Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, in un lungo intervento introduttivo, ha spiegato che il mondo è cambiato, il turismo è mutato e occorrono nuovi strumenti per valorizzare la città, promuoverla, farla conoscere r catturare sponsor e turisti.

Artefici della nuova Rapallo sono Marco Pogliani e Paolo Rossetti, maestri della comunicazione in campo nazionale. Verrà istituito un sito e il nuovo marchio e il brand Rapallo verrà affidato anche ai social. Una serie di cartoline spiegherà le eccellenze della città; verrà valorizzata anche la Rapallo green e i suoi sentieri.

Tutto questo sarà accompagnato dalla ricerca di sponsor che vorranno puntare sulla nuova e futura Rapallo.

Marco Pogliani