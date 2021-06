Cogorno: ‘progetti cantierabili’, un’interrogazione

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica –Partecip@ttiva’, riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo Consiliare ‘Cogorno Democratica-Partecip@TTIVA’ ha presentato una nuova interrogazione in cui si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale se l’Amministrazione di Cogorno abbia progetti immediatamente cantierabili da presentare entro il 31 luglio 2021, come richiesto da Regione Liguria che sta portando avanti l’iter per la definizione del cosiddetto ‘Piano Di Rigenerazione Urbana’. Contemporaneamente, il gruppo consiliare ha di nuovo sollecitato l’Amministrazione a fornire le convenzioni in atto con le associazioni presenti sul territorio, come da interrogazione presentata in data 05/09/2020.