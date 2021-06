Camogli: “Lavori in via Romana, serve un semaforo”

Via Romana a Camogli è una stretta pedonale diventata carrozzabile; collega la 333 (davanti al cimitero) con la via Aurelia ed attraversa una zona che permettere di accedere alla Casa di riposo dei marinai, ad un istituto di religiose, al monastero di San Prospero, a case-vacanze, oltreché a decine di abitazioni di residenti e seconde case.

Il Comune ha autorizzato un privato ad effettuare il rifacimento di un muro dall’8 giugno all’8 luglio, proprio in periodo estivo e di grande traffico. Soprattutto senza imporre di allestire un sistema semaforico a tempo, in modo da organizzare un senso unico alternato tra la 333 e la zona cantiere. Una misura più che necessaria.

Sia ieri sia oggi si sono verificate situazioni imbarazzanti per chi percorre la strada, specie per chi non conosce via Romana. “Semaforo. Una misura che va assolutamente studiata – spiega un residente – e messa in pratica al più presto. Occorre pur pensare e provvedere alle necessità dei cittadini”.

Via Romana, pur con la ristrettezza della sede, normalmente è una strada a doppio senso di marcia e presenta sempre difficoltà, specie ai “foresti”; con i lavori in atto viene impedito però l’utilizzo dell’ingresso e uscita dalla via Aurelia, raddoppiando e rendendo quindi insostenibile il transito sulla parte a valle. (m.m.)