E’ stato complesso lo spegnimento dell’incendio di una cascina in località Zanoni a Borzonasca. Le operazioni iniziate ieri alle 15 hanno impegnato i vigili del fuoco di Chiavari per nove ore. La cascina, infatti conteneva balle di fieno su cui l’acqua scivola. Occorre smassare le singole balle di fieno, spegnere il fuoco e accertarsi che non via siano focolai. Inoltre mettere in sicurezza la struttura. Indagini in corso per accertare l’origine del rogo.