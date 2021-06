Treni: sciopero rinviato al 21 luglio

Dall’ufficio stampa di Cgil Genova e Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il previsto sciopero del personale dei Thello di domani è rinviato al 21 luglio prossimo. Oggi si è svolto l’incontro con l’Azienda sulla soppressione di tre coppie di treni Thello Milano Nizza Marsiglia, le carenze di organico negli equipaggi di Genova Principe, la qualità dei turni. L’Azienda ha informato le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie che Trenitalia effettuerà due coppie di treni a mercato dal 1 luglio al 19 settembre, in attesa di verificare se sarà possibile effettuare anche la terza coppia, se si potranno sostenere con i contributi del contratto di servizio universale e prorogare i servizi oltre tale data.

Relativamente ai possibili apporti di personale necessari a dare copertura alle carenze denunciate dal sindacato, l’Azienda si è impegnata a dare risposta nei prossimi incontri, a seguito di notizie certe sulla campagna assunzionale a livello nazionale, nonché in attesa di una risposta definitiva, e si auspica positiva, da parte del MIT per l’inserimento nel Contratto di Servizio Universale di tre coppie di treni Intercity in sostituzione dei Thello.

In merito alle modifiche ai turni proposte dalle rsu, l’Azienda ha confermato che saranno accolte dal primo luglio in gestione e dal primo agosto saranno rese strutturali nei turni.

In attesa del prossimo incontro previsto per il 15 luglio 2021, per ricevere le risposte ancora inevase, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie hanno spostato lo sciopero del giorno 9 giugno al 21 luglio 2021, con le medesime modalità.