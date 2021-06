Sestri: la ‘De Scalzo’ protagonista di un progetto internazionale

Da Salvatore Agosta riceviamo e pubblichiamo

Il progetto eTwinning “YOU’LL NEVER TALK ALONE” ha coinvolto un gruppo di alunni di tre classi terze e due seconde che hanno deciso di impegnarsi maggiormente nell’uso della lingua inglese come strumento di comunicazione orale e scritta, per entrare in contatto con studenti europei che, come loro, studiano inglese come lingua straniera a scuola. Due scuole italiane, la media “Descalzo” e un IC di Fagnano Olona, due scuole spagnole – il Colegio La Encarnacion Villena e il Colegio Sagrado Corazon Quart de Poblet – e una belga – il Sancta Maria Instituut Kasterlee – hanno lavorato da inizio anno scolastico fino a giugno con un obiettivo preciso: farsi conoscere e far conoscere il paese in cui vivono.

A settembre sono stati predisposti gli abbinamenti e ogni eTwinners ha preparato la sua lettera di presentazione.

Il passo successivo ha visto le varie scuole impegnate nella realizzazione del

logo per il progetto: quello di Beatrice Tognola dell’IC Fagnano Olona è stato

il più votato dagli studenti delle cinque scuole, mentre al secondo posto, con solo tre voti di scarto, si è piazzata Dorotea Raffo di 2E dell’IC Sestri Levante.

Contemporaneamente i ragazzi sono stati divisi in tre gruppi: un gruppo ha lavorato su un padlet sulla nostra scuola, uno ha realizzato un video su Sestri Levante e un ultimo gruppo sul nostro paese in generale scegliendo anche di raccontare le città italiane che danno maggior lustro nel mondo all’Italia.

I ragazzi della 2E hanno anche affrontato tematiche legate alla cronaca, lavorando alla realizzazione di un video sul crollo del Ponte Morandi e

sulla costruzione del nuovo Ponte San Giorgio. Il gruppo di ragazzi di 3B ha

girato e sottotitolato un video nei luoghi salienti di Sestri Levante e ha

spiegato lo svolgimento del Festival Andersen, mentre un gruppo misto di alunni di 2F, 3F e 3D e 3E ha realizzato un video su Alessandro Manzoni.

Tutti gli eTwinners, in questa fase, hanno creato una presentazione collaborativa sulla focaccia. A marzo e aprile l’argomento da sviluppare è stato il sogno, raccontando il proprio attraverso delle video registrazioni che saranno poi condivise.

Durante la pandemia si sono organizzati due incontri tra la Scuola Media di Sestri Levante e la partner spagnola, in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzi di vedere almeno per una volta il viso del partner con il quale hanno scambiato le mails.

Gli insegnanti si sono confrontati molte volte nel corso dell’anno incontrandosi su Twinspace e programmando gli eventi in piattaforma eTwinning.

“È stato un bel modo di lavorare insieme, ribadendo la bontà di un’esperienza nuova per il nostro istituto che prova a trasformare i suoi studenti in cittadini del mondo, integrando il progetto anche con la nuova disciplina dell’Educazione Civica” – ha dichiarato la referente e fondatrice del progetto Prof.ssa Elena Piazze Werndorfer.

Logo vincitore