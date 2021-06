‘Santa’: “Sì al nuovo Movimento con Conte”

Dal Da Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento 5 Stelle Santa Margherita Ligure plaude al rinnovamento strutturale del Movimento insieme a Giuseppe Conte.

Altresì, auspichiamo che vengano valorizzate persone come gli ex ministri Danilo Toninelli, Giulia Grillo, Alfonso Bonafede e molti altri che hanno lavorato bene nel periodo del loro incarico.

Siamo invece delusi di come l’attuale Primo Ministro Mario Draghi stia mettendo all’angolo tematiche importanti e programmi del M5s che ricordiamo è il primo gruppo parlamentare a sostegno di questo governo.

Facciamo nostre infine le parole dell’economista Thomas Piketty sulla tassazione minima globale per le multinazionali portata al 15 per cento: “scandaloso in quanto significa riconoscere loro il diritto di pagare meno di quanto non debbano fare le piccole e medie imprese” aggiungendo anche che è tempo di ridistribuire la ricchezza a livello globale dopo questa pandemia che ha creato ulteriori diseguaglianze.