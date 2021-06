‘Santa’: la profumeria Marinoni, compie mezzo secolo

Mezzo secolo fa Mariarosa e Marco Marinoni decidono di intraprendere una nuova scommessa commerciale, abbandonando il vecchio lavoro di albergatori e ristoratori grazie al quale tanta notorietà in paese avevano avuto. Una vita di grandi sacrifici nel vecchio albergo Lombardia e Bristol di via Palestro, portano a far decidere a Mariarosa e al marito Marco di scommettere su un sogno che lei aveva nel cassetto e puntare sulla profumeria. Abbandonando la storicità consolidata nel tempo del ristorante che aveva resistito persino alla seconda guerra mondiale; attività riconosciuta per la qualità della sua cucina; tanto che in paese i componenti della famiglia venivano salutati quotidianamente in maniera amichevole con una battuta passata alla storia fino ai giorni nostri “oggi da Marinoni ravioli”; era un saluto che riconosceva e apprezzava la qualitç della cucina e dei ravioli fatti a mano dalla nonna Carmela e che ai tempi quasi tutti avevano potuto apprezzare almeno una volta.

Il detto non lasciare la strada vecchia per la nuova certe volte non è veritiero e con timore e paura ragionata Mariarosa e Marco abbandonano il mondo dei sapori per affrontare il mondo dei profumi, un mondo totalmente diverso ma che con cuore e professionalità intraprendono passo dopo passo facendo fatica a superare la concorrenza e farsi conoscere sia dai nuovi clienti che dalle aziende del settore che a loro volta credono in loro. Il nuovo mondo composto da profumi e non più sapori, creme per la cura della persona e non più creme alimentari hanno consolidato un lungo futuro pieno di soddisfazioni: 50 anni di attività migliorando sempre più la qualità dei brand, scegliendo il top della profumeria artistica e di nicchia.

Un sogno che Mariarosa e Marco hanno completato con l’avvento del figlio Franco che 42 anni or sono ha intrapreso lo stesso cammino dei genitori e con grandissima soddisfazione porta avanti con la moglie Marilisia.

Questo traguardo ambito da molti può essere considerato parziale e di buon auspicio perché da un paio di anni la terza generazione è scesa in campo con la figlia Cecilia. Noi possiamo gioire per i primi 50 anni, ricordando insieme Mariarosa e Marco ma loro saranno contenti che ci sarà la nipote che porterà ancora avanti il loro piccolo/grande sogno profumato!