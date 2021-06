‘Santa’: Flauto Magico, domani la festa d’inaugurazione

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure fu realizzato nel 1998 secondo il pensiero e lo studio dell’artista Emanuele Luzzati; purtroppo, nel tempo, le aree e le attrezzature presenti, principalmente costruite con materiale ligneo, hanno subito la naturale usura con conseguente limitazione dell’uso e della fruibilità da parte dei cittadini. Grazie all’approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di un protocollo d’intesa con l’Associazione culturale Kòres per la realizzazione di un progetto per la riqualificazione e valorizzazione culturale del Parco, sono state attivate le procedure per il finanziamento di nuovi interventi,

tramite la partecipazione al bando “I luoghi della cultura 2019”, che è risultato meritevole di accoglimento da parte della Compagnia di San

Paolo. Oltre a Korès hanno partecipano al progetto come partner Coop Liguria, Centro Latte Rapallo srl e Arbre Magique-Tavola S.p.A.

Il 20 novembre 2019, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nel corso della Manifestazione “Ri-VIVA Il Parco del Flauto Magico” – rivolta alle Scuole del territorio e alla cittadinanza – venne presentato il progetto per la riqualificazione del Parco.

Per la festa d’inaugurazione è stata scelta la data del 9 giugno 2021 (ultimo giorno di scuola) e il Parco del Flauto Magico diventerà, insieme alla Biblioteca Comunale, alla “Scuola del Monte” (plesso di San Lorenzo della Costa) dell’I.C. Santa Margherita Ligure, un nuovo Punto UNICEF della nostra Città a misura di bambino.

Programma dettagliato di mercoledì 9 giugno:

ore 9,30 – Appuntamento al Parco del Flauto Magico;

ore 10,00 – Saluti delle Autorità presenti e a seguire cerimonia di inaugurazione;

ore 10,30 – Spettacolo per bambini e ragazzi delle scuole locali, organizzato dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con l’Associazione Culturale Kòres;

ore 11,45 – Rientro a Scuola.

L’inaugurazione del nuovo Parco del Flauto Magico sarà un momento bellissimo da vivere con i nostri ragazzi perché vedrà concretizzarsi nei fatti la promessa fatta loro in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20/11/2019 ed esso sarà non soltanto un luogo ludico, ma anche un nuovo spazio da utilizzare per incontri di narrazione, attività laboratoriali e teatrali per bambini e ragazzi.

Per il 9 giugno è prevista la partecipazione di circa 80 bambini e ragazzi delle scuole della città con relativi insegnanti. Saranno presenti: il Presidente Regionale UNICEF Franco Cirio, l’artista Alessia Cotta Ramusino, ambasciatrice Regionale UNICEF e l’attore e regista Pino Petruzzelli. Madrina della manifestazione sarà l’Assessore alla Scuola, Cultura e Politiche giovanili di Regione Liguria Ilaria Cavo.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure (Servizi Bibliotecari) in collaborazione con l’Associazione Culturale Kòres e con il patrocinio della Regione Liguria, Unicef Regionale, Coop Liguria, Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo e Arbre Magique-Tavola S.p.A.

Ogni soggetto ha contribuito alla riapertura del Parco (il Comune di Santa Margherita Ligure ha stanziato 150 mila euro; Kòres, con il finanziamento della Compagnia di San Paolo, 80 mila euro).

Dichiara Linda Peruggi, Assessore comunale con incarico speciale alla riqualificazione del Parco del Flauto Magico: «Oggi si chiude un iter

iniziato nel 2014 con la riapertura dell’area di ingresso e con la riattivazione del minigolf. La volontà dell’Amministrazione Comunale è

stata fin da subito quella di riaprire il Parco del Flauto Magico con una scelta ben precisa: restituire alla città lo spazio così come il Maestro Luzzati lo aveva pensato. E così è stato fatto. Tutti i giochi (tranne due che non rispondono più agli standard di sicurezza) vengono ricostruiti dalla stessa ditta che li aveva realizzati nel 1998 ma con moderni materiali più sicuri e resistenti. Gli arredi e le statue sono state restaurate; il verde è stato risistemato ed è stata creata un’area eventi che potrà accogliere spettacoli e presentazioni».

Dichiara l’Assessore comunale alle Associazioni e alla Scuola Beatrice Tassara: «In questi mesi di lavoro ci siamo fatti guidare dalle idee di Luzzati. Il parco dovrà essere uno spazio da vivere in maniera attiva a cominciare dai bambini e ragazzi delle scuole. Il parco come sede di teatro per ragazzi, in cui realizzare, dall’anno prossimo, un festival dedicato. Riapre il parco ma soprattutto “riaprono le idee di Luzzati”. Ed è anche bello che questo avvenga proprio nel centenario della nascita del Maestro, nostro cittadino onorario, e nell’estate della ripartenza».

«È un onore per me essere la madrina del nuovo Parco del Flauto Magico

– dichiara l’Assessore alla Cultura, agli Spettacoli e all’Istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo – È un ulteriore segnale di ripartenza in un’estate davvero speciale. Questo momento ne riassume al suo interno davvero tanti. Prima di tutto si riconsegna al territorio un parco giochi e lo si fa nel nome di quel Emanuele Luzzati che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni e che nel 1998 trasformò questa realtà in un percorso magico ispirato all’opera di Mozart. Ecco riaprirlo è un modo per restituire alla sua memoria quanto lui ci ha donato. Ma è anche un modo per restituire ai più piccoli uno spazio di socialità a conclusione di un anno scolastico difficile che però ci traghetta verso una normalità che noi tutti perseguiamo. Regione Liguria è dunque al fianco del Comune di Santa Margherita Ligure e di Unicef che ha eletto questo parco come nuovo punto di riferimento cittadino per le sue attività».