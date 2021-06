‘Santa’: “Addio Amleto, con te perdiamo un vero Sir”

Da Roberto De Marchi riceviamo e pubblichiamo

Ci ha lasciato Amleto Cordiglieri ed è una perdita grave per Santa Margherita anche se avviene, come avrebbe desiderato lui, in modo discreto, in punta di piedi.

Grande professionista dapprima come Barman cresciuto alla migliore scuola inglese poi come Bartender riconosciuto e consacrato nel mitico Britannia Pub di Genova prima e di Santa poi.

Gentile ma con severa dignità, preparato ma senza ostentazione ha rappresentato un punto di riferimento ed uno stimolo allo stile nella nostra maturità.

Lo ricorderemo con dolcezza ad ogni tintinnio di “Margarita”.

Ciao, Amleto, permettimi di salutarti con il tu per la prima volta nella mia vita.