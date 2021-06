Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

Commissione speciale: studio sul nextgenerationEu

Seduta in videoconferenza

mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 12

ordine del giorno

– Incontro con il Presidente della Giunta per gli interventi in materia di NextGenerationEU (NGEU), sulle iniziative che la Regione intenderà intraprendere per attuare le previsioni del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

*****

6° Commissione: Antimafia

Seduta in videoconferenza

Mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 15

argomento:

– Audizione Presidente ABI in merito al fenomeno delle organizzazioni criminali nel territorio ligure.

*****

4° Commissione territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 10.30

ordine del giorno:

– Approfondimento in merito alla grave situazione delle autostrade in Liguria.

Sull’argomento si svolgerà l’audizione di Autostrade per l’Italia, SALT, Autostrada dei Fiori, Autostrada Torino – Savona.).

*****

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

Giovedì 10 giugno 2021, alle ore 14

argomento:

Audizione del Coordinatore regionale dell’Associazione “Assodanza Italia” in merito alla particolare situazione del settore a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.